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Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 15.07.2025
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13:31 15.07.2025 (обновлено: 15:17 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/rada-2029227963.html
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 15.07.2025
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:31:00+03:00
2025-07-15T15:17:00+03:00
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верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. "Верховная рада остановила действие конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" — 299", — написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко* добавил, что парламент поручил спикеру парламента Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать документ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Об этом сообщал украинский парламентарий Роман Костенко.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250709/kiev-2028130708.html
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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин

Рада поддержала проект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете мин

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*.
«
"Верховная рада остановила действие конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" — 299", — написал он в своем Telegram-канале.
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9 июля, 13:29
Гончаренко* добавил, что парламент поручил спикеру парламента Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать документ.
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Об этом сообщал украинский парламентарий Роман Костенко.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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13 июня, 17:14
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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