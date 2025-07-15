https://ria.ru/20250715/rada-2029227963.html

Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин

Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 15.07.2025

Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин

Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:31:00+03:00

2025-07-15T13:31:00+03:00

2025-07-15T15:17:00+03:00

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руслан стефанчук

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верховная рада украины

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. "Верховная рада остановила действие конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" — 299", — написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко* добавил, что парламент поручил спикеру парламента Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать документ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Об этом сообщал украинский парламентарий Роман Костенко.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250709/kiev-2028130708.html

https://ria.ru/20250613/estoniya-2022684483.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины