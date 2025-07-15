https://ria.ru/20250715/rada-2029227963.html
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 15.07.2025
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:31:00+03:00
2025-07-15T13:31:00+03:00
2025-07-15T15:17:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
руслан стефанчук
владимир зеленский
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909333277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e448e6e0fbad0c4d68f218f99f4ac9c5.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Верховная рада поддержала законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил депутат Алексей Гончаренко*. "Верховная рада остановила действие конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" — 299", — написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко* добавил, что парламент поручил спикеру парламента Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать документ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе из конвенции в конце июня. Об этом сообщал украинский парламентарий Роман Костенко.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250709/kiev-2028130708.html
https://ria.ru/20250613/estoniya-2022684483.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909333277_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_3dcc8be2f7ae6559c30c5963848d0c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, руслан стефанчук, владимир зеленский, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
Рада поддержала проект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете мин