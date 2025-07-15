https://ria.ru/20250715/rada-2029179431.html

В Раде назвали Минобороны импотентным органом

В Раде назвали Минобороны импотентным органом - РИА Новости, 15.07.2025

В Раде назвали Минобороны импотентным органом

Депутат Рады Анна Скороход назвала минобороны Украины "импотентным органом", который не взаимодействует с ВСУ и не решает важные вопросы по обороне. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:36:00+03:00

2025-07-15T10:36:00+03:00

2025-07-15T10:36:00+03:00

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анна скороход

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход назвала минобороны Украины "импотентным органом", который не взаимодействует с ВСУ и не решает важные вопросы по обороне. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина потерпит поражение в конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. "Минобороны – импотентный орган, об этом говорят не только военные, но и уважаемые люди. Нет нормальной работы между министерством обороны и ВСУ. Много вопросов, которые не решаются. ВСУ не выполняет многие решения минобороны... Сказать что (министр обороны Украины Рустем) Умеров был сильным министром – это ложь. Сказать, что человек (Денис Шмыгаль – ред.), не имеющий опыта в этой сфере, будет хорошо выполнять задачи – нет", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним. Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который может стать послом в США.

https://ria.ru/20250711/plennyj-2028501477.html

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024314471.html

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