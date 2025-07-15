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Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование - РИА Новости, 15.07.2025
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02:06 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/rabota-2029134958.html
Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование
Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование - РИА Новости, 15.07.2025
Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование
Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:06:00+03:00
2025-07-15T02:06:00+03:00
отдых в россии
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. "Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую"; "После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам", — комментируют россиянки. Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): "Скучно. Привычка ходить на работу", - объясняют они. Однако большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: "Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря"; "Нет, потому что отпуск обычно удается!" При этом остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
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отдых в россии, россия, общество
отдых в России, Россия, Общество
Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование

SuperJob: каждый пятый россиянин скучает по работе во время отпуска

© Depositphotos.com / hsfelixДевушка с планшетом на пляже
Девушка с планшетом на пляже - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Depositphotos.com / hsfelix
Девушка с планшетом на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
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"Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую"; "После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам", — комментируют россиянки.
Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): "Скучно. Привычка ходить на работу", - объясняют они.
Однако большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: "Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря"; "Нет, потому что отпуск обычно удается!"
При этом остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.
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