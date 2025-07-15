https://ria.ru/20250715/rabota-2029134958.html

Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование

Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование - РИА Новости, 15.07.2025

Каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске, показало исследование

Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:06:00+03:00

2025-07-15T02:06:00+03:00

2025-07-15T02:06:00+03:00

отдых в россии

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/58/1551455886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7e365cc78cb53af6c176fca687400fd.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), причем чаще женщины, чем мужчины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%). Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов. "Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую"; "После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам", — комментируют россиянки. Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%): "Скучно. Привычка ходить на работу", - объясняют они. Однако большинство респондентов (62%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: "Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря"; "Нет, потому что отпуск обычно удается!" При этом остальные 17% затруднились ответить про отношение к рабочим будням во время отдыха.

https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html

https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

отдых в россии, россия, общество