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Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 15.07.2025 (обновлено: 07:33 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pvo-2029150505.html
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 55 дронов ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:07:00+03:00
2025-07-15T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
белгородская область
беспилотники
вооруженные силы украины
черное море
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 дронов ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, воронежская область, белгородская область, беспилотники, вооруженные силы украины, черное море, ростовская область, липецкая область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Белгородская область, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Черное море, Ростовская область, Липецкая область, Курская область
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 дронов ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Из них:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоронежская областьБелгородская областьБеспилотникиВооруженные силы УкраиныЧерное мореРостовская областьЛипецкая областьКурская область
 
 
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