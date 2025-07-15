https://ria.ru/20250715/pvo-2029150505.html
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 55 дронов ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:07:00+03:00
2025-07-15T07:07:00+03:00
2025-07-15T07:33:00+03:00
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беспилотники
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 55 дронов ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами