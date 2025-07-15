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Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 15.07.2025
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:48:00+03:00
2025-07-15T05:48:00+03:00
2025-07-15T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
верхнедонской район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Верхнедонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
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верхнедонской район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхнедонской район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Верхнедонской район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области