https://ria.ru/20250715/pvo-2029145821.html

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 15.07.2025

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:48:00+03:00

2025-07-15T05:48:00+03:00

2025-07-15T05:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

верхнедонской район

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Верхнедонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010960432.html

верхнедонской район

ростовская область

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Дарья Буймова

верхнедонской район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность