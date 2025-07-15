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Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди" - РИА Новости, 15.07.2025
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21:09 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html
Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди"
Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди" - РИА Новости, 15.07.2025
Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди"
Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии "Страну меняют люди" поблагодарил лауреатов... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T21:09:00+03:00
2025-07-15T21:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии "Страну меняют люди" поблагодарил лауреатов премии за вклад в развитие Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на торжественной церемонии вручения национальной премии "Страну меняют люди". Сегодня мы чествуем наших сограждан – людей разных возрастов и профессий: предпринимателей и строителей, специалистов транспортного комплекса, учёных и инженеров, педагогов и врачей, представителей духовенства, добровольцев и волонтёров – тех, кто предложил и успешно реализовал значимые общественные и технологические проекты... Хотел бы искренне поблагодарить вас за смелость идей и замыслов, за упорство и настойчивость, за вклад в развитие Отечества", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что у новой премии точное и правильное название. "Это действительно так, потому что устремлённость, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надёжная основа всех наших достижений и успехов", - подчеркнул Путин. Он отметил, что у многонационального народа России есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют россиян. "Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплочённость вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперёд. От души поздравляю лауреатов национальной премии "Страну меняют люди" с высокой, достойной наградой. Желаю всем участникам церемонии новых свершений и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20250706/putin-2027509990.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди"

Путин поблагодарил лауреатов "Страну меняют люди" за вклад в развитие Отечества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии "Страну меняют люди" поблагодарил лауреатов премии за вклад в развитие Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на торжественной церемонии вручения национальной премии "Страну меняют люди". Сегодня мы чествуем наших сограждан – людей разных возрастов и профессий: предпринимателей и строителей, специалистов транспортного комплекса, учёных и инженеров, педагогов и врачей, представителей духовенства, добровольцев и волонтёров – тех, кто предложил и успешно реализовал значимые общественные и технологические проекты... Хотел бы искренне поблагодарить вас за смелость идей и замыслов, за упорство и настойчивость, за вклад в развитие Отечества", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта Всё для Победы! в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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Президент отметил, что у новой премии точное и правильное название.
"Это действительно так, потому что устремлённость, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше – это ключевой фактор и надёжная основа всех наших достижений и успехов", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что у многонационального народа России есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют россиян.
"Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплочённость вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперёд. От души поздравляю лауреатов национальной премии "Страну меняют люди" с высокой, достойной наградой. Желаю всем участникам церемонии новых свершений и всего самого доброго", - добавляется в телеграмме.
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