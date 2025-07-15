https://ria.ru/20250715/putin-2029232121.html

Путин ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров

Путин ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров - РИА Новости, 15.07.2025

Путин ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров

Президент России Владимир Путин в связи с санкциями ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров, они будут проходить через Госкомиссию... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:59:00+03:00

2025-07-15T13:59:00+03:00

2025-07-15T13:59:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в связи с санкциями ввел специальный порядок для нормативных актов по маркировке товаров, они будут проходить через Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ "О специальном порядке подготовки, согласования, принятия и вступления в силу нормативных правовых актов в сфере маркировки товаров средствами идентификации" был подписан 15 июля. В документе указывается, что он принят "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты экономического суверенитета и экономических интересов Российской Федерации, совершенствования государственного управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и обороту контрафактной продукции". Специальный порядок предусматривается для "нормативных правовых актов, устанавливающих, изменяющих или отменяющих обязательные требования к маркировке товаров средствами идентификации, в том числе к нанесению средств идентификации на упаковки лекарственных препаратов". При этом он не распространяется на нормативные акты о введении маркировки средствами идентификации в отношении товаров отрасли экономики, в которой такая маркировка вводится впервые, а также на те акты, которые регулируют применение мер ответственности за нарушения. Проекты нормативных правовых актов, которых касается указ, не будут подлежать оценке регулирующего воздействия и рассмотрению правкомиссией по проведению административной реформы или ее подкомиссией. "Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и урегулирование разногласий по ним осуществляются Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции или ее подкомиссией", - гласит один из пунктов указа. Вноситься в правительство эти проекты будут в порядке, установленном этой Госкомиссией, она же будет определять сроки их вступления в силу. Президент поручил правительству РФ в течение 10 дней привести свои акты в соответствие с настоящим указом. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250709/markirovka-2028063360.html

https://ria.ru/20250709/markirovka-2028059002.html

https://ria.ru/20250623/markirovka-2024722363.html

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россия, владимир путин, общество