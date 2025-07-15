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Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков
Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2025
Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков
Если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:53:00+03:00
2025-07-15T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - сказал он журналистам. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. -0-
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз
Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков
Песков: если Путин посчитает нужным, он прокомментирует новые заявления Трампа