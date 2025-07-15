https://ria.ru/20250715/putin-2029216508.html

Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков

Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2025

Путин прокомментирует заявления Трампа, если понадобится, заявил Песков

Если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:53:00+03:00

2025-07-15T12:53:00+03:00

2025-07-15T12:53:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин посчитает необходимым, он прокомментирует новые заявления лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - сказал он журналистам. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. -0-

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз