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На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России
Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:19:00+03:00
2025-07-15T04:19:00+03:00
2025-07-15T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X."Насущная необходимость в альтернативной международной платежной системе БРИКС, которая обсуждалась в Рио, очевидна как никогда. Пока мир полагается на систему, в которой доминируют США, они будут продолжать использовать ее как оружие, чтобы диктовать условия другим странам", — написал он.По словам журналиста, сегодня Трамп угрожает России, завтра — Китаю, а затем и любой другой стране, которая откажется преклонить колено. По его мнению, Вашингтон уже нацелился на БРИКС и готовит удар.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны объединения все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.
https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html
https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html
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в мире, россия, сша, китай, брикс, евросоюз
В мире, Россия, США, Китай, БРИКС, Евросоюз
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России
Журналист Раттанси: миру срочно нужна платежная альтернатива от БРИКС