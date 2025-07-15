https://ria.ru/20250715/prizyv-2029140909.html

На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России

На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025

На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России

Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:19:00+03:00

2025-07-15T04:19:00+03:00

2025-07-15T09:37:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

брикс

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X."Насущная необходимость в альтернативной международной платежной системе БРИКС, которая обсуждалась в Рио, очевидна как никогда. Пока мир полагается на систему, в которой доминируют США, они будут продолжать использовать ее как оружие, чтобы диктовать условия другим странам", — написал он.По словам журналиста, сегодня Трамп угрожает России, завтра — Китаю, а затем и любой другой стране, которая откажется преклонить колено. По его мнению, Вашингтон уже нацелился на БРИКС и готовит удар.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны объединения все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.

https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

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в мире, россия, сша, китай, брикс, евросоюз