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На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
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04:19 15.07.2025 (обновлено: 09:37 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/prizyv-2029140909.html
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России - РИА Новости, 15.07.2025
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России
Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:19:00+03:00
2025-07-15T09:37:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
брикс
евросоюз
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X."Насущная необходимость в альтернативной международной платежной системе БРИКС, которая обсуждалась в Рио, очевидна как никогда. Пока мир полагается на систему, в которой доминируют США, они будут продолжать использовать ее как оружие, чтобы диктовать условия другим странам", — написал он.По словам журналиста, сегодня Трамп угрожает России, завтра — Китаю, а затем и любой другой стране, которая откажется преклонить колено. По его мнению, Вашингтон уже нацелился на БРИКС и готовит удар.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны объединения все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.
https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html
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в мире, россия, сша, китай, брикс, евросоюз
В мире, Россия, США, Китай, БРИКС, Евросоюз
На Западе обратились с тревожным призывом к миру из-за слов Трампа о России

Журналист Раттанси: миру срочно нужна платежная альтернатива от БРИКС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Миру срочно требуется альтернатива американским международным платежным системам, только у БРИКС есть возможности для этого, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.
"Насущная необходимость в альтернативной международной платежной системе БРИКС, которая обсуждалась в Рио, очевидна как никогда. Пока мир полагается на систему, в которой доминируют США, они будут продолжать использовать ее как оружие, чтобы диктовать условия другим странам", — написал он.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России
01:11
По словам журналиста, сегодня Трамп угрожает России, завтра — Китаю, а затем и любой другой стране, которая откажется преклонить колено. По его мнению, Вашингтон уже нацелился на БРИКС и готовит удар.
В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны объединения все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Европа начала готовиться к войне с Россией
Вчера, 13:58
 
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