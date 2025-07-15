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В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами - РИА Новости, 15.07.2025
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10:26 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/primore-2029177187.html
В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами
В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами - РИА Новости, 15.07.2025
В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами
Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили уникальные кадры фотоловушки, на которых редкие горалы переплывают озеро Благодатное, сообщило... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:26:00+03:00
2025-07-15T10:26:00+03:00
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили уникальные кадры фотоловушки, на которых редкие горалы переплывают озеро Благодатное, сообщило учреждение. "Наша фотоловушка зафиксировала удивительный момент — горалы плывут через озеро. Таких кадров у нас ещё не было", - сообщает заповедник. В Telegram-канале учреждения опубликовано видео, на котором два горала пересекают озеро и выбираются на берег. Ученые отмечают, что летом эти животные особенно активно перемещаются, молодые особи покидают перенаселенные территории, чтобы освоить новые участки к началу осеннего гона. Чаще всего горалы расселяются вдоль морского побережья. Скалистые массивы разделены бухтами и реками, которые создают естественные препятствия на их пути. Но горалы — отличные пловцы, и переправы через неширокие устья рек для них не проблема. При этом чтобы покинуть урочище Абрек и двигаться на юг, горалам нужно не только переплыть реку Серебрянку, но и пройти через поселок Терней. Поэтому нередко они, избегая людей, пересекают бухту морем, преодолевая более километра. Летом рыбаки часто наблюдают горалов, которые плывут со стороны Абрека и благополучно достигают берега в районе мыса Страшный. "На открытых равнинных участках горалы чувствуют себя уязвимо, поэтому стремятся максимально быстро преодолевать опасные места, выбирая кратчайший путь до ближайших скал. На видео именно такой случай: два самца в возрасте около трех лет пересекли бухту Удобная и быстро миновали край озера Благодатное, торопясь добраться до безопасных скал", - отмечают в заповеднике. Амурский или длиннохвостый горал – редкий охраняемый вид, занесенный в международную Красную книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. На территории Сихотэ-Алинского заповедника находится вторая по величине группировка этого вида. По данным фотомониторинга, животное интенсивно расселяется по территории. Ранее директор заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что в районе есть две основные группировки горала: в урочище Благодатном и в урочище Абрек. Они разделены несколькими километрами и поселком Терней в устье реки Серебрянка. По ее словам, горалы "путешествуют", в том числе преодолевая реку Серебрянка. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20250714/altay-2028961469.html
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россия, приморский край, светлана сутырина
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Светлана Сутырина
В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами

Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили уникальные кадры горалов

© Сихотэ-Алинский заповедник/TelegramГоралы переплывают озеро Благодатное. Кадр видео
Горалы переплывают озеро Благодатное. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Сихотэ-Алинский заповедник/Telegram
Горалы переплывают озеро Благодатное. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Ученые Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье получили уникальные кадры фотоловушки, на которых редкие горалы переплывают озеро Благодатное, сообщило учреждение.
"Наша фотоловушка зафиксировала удивительный момент — горалы плывут через озеро. Таких кадров у нас ещё не было", - сообщает заповедник.
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Вчера, 10:35
В Telegram-канале учреждения опубликовано видео, на котором два горала пересекают озеро и выбираются на берег.
Ученые отмечают, что летом эти животные особенно активно перемещаются, молодые особи покидают перенаселенные территории, чтобы освоить новые участки к началу осеннего гона. Чаще всего горалы расселяются вдоль морского побережья. Скалистые массивы разделены бухтами и реками, которые создают естественные препятствия на их пути. Но горалы — отличные пловцы, и переправы через неширокие устья рек для них не проблема.
При этом чтобы покинуть урочище Абрек и двигаться на юг, горалам нужно не только переплыть реку Серебрянку, но и пройти через поселок Терней. Поэтому нередко они, избегая людей, пересекают бухту морем, преодолевая более километра. Летом рыбаки часто наблюдают горалов, которые плывут со стороны Абрека и благополучно достигают берега в районе мыса Страшный.
"На открытых равнинных участках горалы чувствуют себя уязвимо, поэтому стремятся максимально быстро преодолевать опасные места, выбирая кратчайший путь до ближайших скал. На видео именно такой случай: два самца в возрасте около трех лет пересекли бухту Удобная и быстро миновали край озера Благодатное, торопясь добраться до безопасных скал", - отмечают в заповеднике.
Амурский или длиннохвостый горал – редкий охраняемый вид, занесенный в международную Красную книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. На территории Сихотэ-Алинского заповедника находится вторая по величине группировка этого вида. По данным фотомониторинга, животное интенсивно расселяется по территории.
Ранее директор заповедника Светлана Сутырина рассказывала РИА Новости, что в районе есть две основные группировки горала: в урочище Благодатном и в урочище Абрек. Они разделены несколькими километрами и поселком Терней в устье реки Серебрянка. По ее словам, горалы "путешествуют", в том числе преодолевая реку Серебрянка.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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