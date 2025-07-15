https://ria.ru/20250715/prestupleniya-2029141533.html

ВСУ атаковали дроном женщин в Сумской области с табличкой "Мы русские"

ВСУ атаковали дроном женщин в Сумской области с табличкой "Мы русские" - РИА Новости, 15.07.2025

ВСУ атаковали дроном женщин в Сумской области с табличкой "Мы русские"

Украинские операторы БПЛА в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:34:00+03:00

2025-07-15T04:34:00+03:00

2025-07-15T04:34:00+03:00

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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск "Север" с позывным "Изя". "(Мы - ред.) при полёте (на БПЛА - ред.) в Сумской области (сопровождали - ред.) штурмовой отряд... В деревне, наблюдая как ведется бой, где позиция боевиков ВСУ, я обнаружил мирных жителей, которые просили, чтобы их вывели, помогли", — сказал "Изя". По его словам, при приближении дрона к одному из домов он заметил двух женщин с рукописной табличкой. "При ближнем облёте я увидел надпись на плакате: "Мы русские". После этого я отлетел на смену батареи и заметил (в этот момент - ред.), что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать, (дрон ВСУ - ред.) полетел в этот дом, где были мирные люди", - добавил оператор. Он пояснил, что украинские дроновые расчёты намеренно нанесли удар по людям из-за того, что гражданские обратились за помощью к российским военным. "После мы увидели, что одна девушка успела отбежать, а вторая женщина упала", - добавил он. Собеседник агентства добавил, что его сослуживцы все же пытались спасти женщин от атаковавших их дронов ВСУ. "Сбрасывали сети (на атакующие дроны ВСУ — ред.) — это специальные сети с магнитиками", - сказал боец. Операторы БПЛА подтвердили, что таким образом еще несколько украинских дронов были уничтожены рядом с домом.

https://ria.ru/20250221/dnr-2000697750.html

https://ria.ru/20250708/kursk-2028036965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф