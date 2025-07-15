https://ria.ru/20250715/pravo--2029263215.html
ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов
ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов - РИА Новости, 15.07.2025
ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:39:00+03:00
2025-07-15T15:39:00+03:00
2025-07-15T15:39:00+03:00
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анатолий аксаков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам, в том числе штрафовать их. Документ обязывает участников торгов и эмитентов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. В случае их непредставления или нарушения правил торгов организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам. Такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эти изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков, отмечал он. Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России нет прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ "О деятельности по проведению организованных торгов" предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, анатолий аксаков, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Анатолий Аксаков, Экономика
ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов
Госдума законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам, в том числе штрафовать их.
Документ обязывает участников торгов и эмитентов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. В случае их непредставления или нарушения правил торгов организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам.
Такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
. Эти изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков, отмечал он.
Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме.
При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России нет прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ
"О деятельности по проведению организованных торгов" предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.