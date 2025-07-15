https://ria.ru/20250715/pravo--2029263215.html

ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов

ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов - РИА Новости, 15.07.2025

ГД законодательно закрепила право бирж штрафовать нарушителей правил торгов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:39:00+03:00

2025-07-15T15:39:00+03:00

2025-07-15T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право организаторов торговли на финансовых и товарных рынках применять различные меры воздействия к нарушителям правил торгов и эмитентам, в том числе штрафовать их. Документ обязывает участников торгов и эмитентов представлять по требованию организатора торговли необходимые документы, объяснения и информацию. В случае их непредставления или нарушения правил торгов организатор будет вправе выносить предупреждение, накладывать штрафы, приостанавливать или прекращать доступ к торгам. Такой подход соответствует иностранной практике, согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эти изменения призваны повысить ответственность участников торгов и способствовать более прозрачной работе рынков, отмечал он. Действующее законодательство обязывает организатора торговли контролировать соответствие участников торгов требованиям, которые установлены правилами торгов. В рамках такого контроля организатор торговли вправе проводить проверки, в том числе на основании обращения Банка России, требовать от участников торгов и эмитентов представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации в письменной или устной форме. При этом в законе "Об организованных торгах" и нормативных актах Банка России нет прямого указания, что организатор торговли может применять меры воздействия к нарушителям по результатам такого контроля, сказано в пояснительной записке. А в положении ЦБ "О деятельности по проведению организованных торгов" предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в правилах торгов меры к нарушителям, и указаны некоторые из таких мер – приостановление или прекращение допуска к участию в торгах. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250428/birzha-2013929882.html

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центральный банк рф (цб рф), госдума рф, анатолий аксаков, экономика