https://ria.ru/20250715/pravda-2029130415.html

Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа

Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа

Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:44:00+03:00

2025-07-15T00:44:00+03:00

2025-07-15T00:44:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

дональд трамп

артем дмитрук

марк рютте

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — всё это ничего не меняет <…> Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны", — сказал он.Парламентарий также отметил, что Запад исчерпал все свои возможности, а печальное положение Украины уже известно всем. Поэтому, по его словам, стране нечего ждать."Все, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет", — заключил Дмитрук.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029124805.html

https://ria.ru/20250715/ssha-2029128417.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, артем дмитрук, марк рютте, верховная рада украины