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Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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00:44 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pravda-2029130415.html
Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа
Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа
Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:44:00+03:00
2025-07-15T00:44:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
артем дмитрук
марк рютте
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — всё это ничего не меняет &lt;…&gt; Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны", — сказал он.Парламентарий также отметил, что Запад исчерпал все свои возможности, а печальное положение Украины уже известно всем. Поэтому, по его словам, стране нечего ждать."Все, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет", — заключил Дмитрук.В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029124805.html
https://ria.ru/20250715/ssha-2029128417.html
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, артем дмитрук, марк рютте, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, Марк Рютте, Верховная Рада Украины
Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа

Депутат Рады Дмитрук: поставки оружия только продлят агонию режима

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — всё это ничего не меняет <…> Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 23:27
Парламентарий также отметил, что Запад исчерпал все свои возможности, а печальное положение Украины уже известно всем. Поэтому, по его словам, стране нечего ждать.
"Все, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет", — заключил Дмитрук.
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В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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В миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампАртем ДмитрукМарк РюттеВерховная Рада Украины
 
 
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