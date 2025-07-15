Депутат Рады признал печальную правду после заявления Трампа
Депутат Рады Дмитрук: поставки оружия только продлят агонию режима
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новые поставки оружия из США ничего не изменят на Украине, они лишь отсрочат неизбежное, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — всё это ничего не меняет <…> Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны", — сказал он.
Парламентарий также отметил, что Запад исчерпал все свои возможности, а печальное положение Украины уже известно всем. Поэтому, по его словам, стране нечего ждать.
"Все, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет", — заключил Дмитрук.
В понедельник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме рассказал журналистам, что Украина вскоре получит системы ПВО Patriot от стран Европы, которые в свою очередь будут пополнять свои запасы закупками у Вашингтона. Кроме того, американский лидер заявил, что Североатлантический альянс также оплатит поставки оружия из Штатов Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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