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США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая - РИА Новости, 15.07.2025
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15:54 15.07.2025 (обновлено: 16:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/poshliny-2029266980.html
США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая
США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая - РИА Новости, 15.07.2025
США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая
Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:54:00+03:00
2025-07-15T16:10:00+03:00
сша
китай
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его истечения 12 августа."Я говорю участникам рынка: не стоит беспокоиться из-за 12 августа", — заявил он в интервью агентству Блумберг. При это он не исключил, что режим послаблений в отношении КНР "может быть продлен", указав, что переговоры между сторонами находятся "в очень хорошей стадии".США и Китай ранее договорились временно приостановить действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы с 125% до 10% сроком на 90 дней. При этом пошлины в 20% на китайский импорт, введённые США в феврале из-за поставок фентанила, остаются в силе, и итоговый уровень пошлин составляет 30%.
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сша
китай
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сша, китай, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая

Бессент: США допускают продление срока послаблений по пошлинам в отношении КНР

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его истечения 12 августа.
"Я говорю участникам рынка: не стоит беспокоиться из-за 12 августа", — заявил он в интервью агентству Блумберг. При это он не исключил, что режим послаблений в отношении КНР "может быть продлен", указав, что переговоры между сторонами находятся "в очень хорошей стадии".
США и Китай ранее договорились временно приостановить действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы с 125% до 10% сроком на 90 дней. При этом пошлины в 20% на китайский импорт, введённые США в феврале из-за поставок фентанила, остаются в силе, и итоговый уровень пошлин составляет 30%.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений
27 июня, 19:14
 
СШАКитайСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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