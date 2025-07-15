https://ria.ru/20250715/poshliny-2029266980.html

США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая

США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая - РИА Новости, 15.07.2025

США допускают продление послаблений по пошлинам в отношении Китая

Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:54:00+03:00

2025-07-15T15:54:00+03:00

2025-07-15T16:10:00+03:00

сша

китай

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент допустил продление 90-дневного режима пошлинных послаблений в отношениях с Китаем, призвав инвесторов не волноваться из-за его истечения 12 августа."Я говорю участникам рынка: не стоит беспокоиться из-за 12 августа", — заявил он в интервью агентству Блумберг. При это он не исключил, что режим послаблений в отношении КНР "может быть продлен", указав, что переговоры между сторонами находятся "в очень хорошей стадии".США и Китай ранее договорились временно приостановить действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы с 125% до 10% сроком на 90 дней. При этом пошлины в 20% на китайский импорт, введённые США в феврале из-за поставок фентанила, остаются в силе, и итоговый уровень пошлин составляет 30%.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025925580.html

сша

китай

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сша, китай, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире