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Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 15.07.2025
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00:21 15.07.2025
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Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США
Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 15.07.2025
Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США
Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а РИА Новости, 15.07.2025
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2025-07-15T00:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс. Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта. "Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
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цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, пол крейг робертс, санкции в отношении россии, в мире
Цены на нефть, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Пол Крейг Робертс, Санкции в отношении России, В мире
Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США

Экономист Робертс: вторичные пошлины против России подорвут доверие к США

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс.
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп надеется, что вводить пошлины из-за прогресса по Украине не придется
Вчера, 18:24
Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта.
«
"Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о пошлинах против России
Вчера, 20:24
 
Цены на нефтьСШАРоссияУкраинаДональд ТрампПол Крейг РобертсСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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