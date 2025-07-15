https://ria.ru/20250715/poshliny-2029128782.html

Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США

Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США - РИА Новости, 15.07.2025

Мир вряд ли откажется от торговли с Россией, считает экс-чиновник США

Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:21:00+03:00

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2025-07-15T00:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Обещанные президентом США Дональда Трампа "вторичные пошлины" против России вряд ли заставят страны отказаться от закупок российской энергии и продовольствия, а лишь подорвут доверие к США как к торговому партнеру, заявил РИА Новости американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Президент Трамп превращает США в ненадёжного торгового партнёра и стимулирует поиск альтернатив доллару для расчётов по торговым балансам. Странам нужны энергия и продовольствие, и они вряд ли откажутся от стабильных источников поставок лишь ради того, чтобы угодить Трампу", - сказал Робертс. Робертс также добавил, что Трамп не сделал ничего для достижения мирного решения украинского конфликта. "Военно-промышленный комплекс США заинтересован в продолжении конфликта, который приносит ему прибыль", - сказал экономист. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029088004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, пол крейг робертс, санкции в отношении россии, в мире