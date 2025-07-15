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Народный артист России Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область - РИА Новости, 15.07.2025
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10:40 15.07.2025
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Народный артист России Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область
Народный артист России Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область - РИА Новости, 15.07.2025
Народный артист России Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область
Народный артист России Сергей Гармаш привез в Херсонскую область гуманитарную помощь, также он помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:40:00+03:00
2025-07-15T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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сергей гармаш
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш привез в Херсонскую область гуманитарную помощь, также он помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Народный артист России и наш земляк Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд "Орион". Сергей Гармаш - член попечительского совета благотворительного фонда. В этот раз он обновил классы в Генической санаторной школе-интернате. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью - партами, шкафами, стеллажами. Дети вернутся в светлые и удобные классы" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Кроме того, фонд привёз гуманитарную помощь в Каховку: вещи, продукты, самое необходимое для жителей прифронтового округа, добавил Сальдо. Он поблагодарил всех, кто остаётся рядом с Херсонщиной и поддерживает родной край в трудное время. Сергей Гармаш - российский актер театра и кино, родом из Херсона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область , херсон, сергей гармаш, владимир сальдо, общество, новости культуры
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Херсон, Сергей Гармаш, Владимир Сальдо, Общество, Новости культуры
Народный артист России Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область

Сальдо: народный артист РФ Сергей Гармаш привез гумпомощь в Херсонскую область

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramНародный артист России Сергей Гармаш и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Народный артист России Сергей Гармаш и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Народный артист России Сергей Гармаш и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш привез в Херсонскую область гуманитарную помощь, также он помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Народный артист России и наш земляк Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд "Орион". Сергей Гармаш - член попечительского совета благотворительного фонда. В этот раз он обновил классы в Генической санаторной школе-интернате. Учебные кабинеты оснастили новой мебелью - партами, шкафами, стеллажами. Дети вернутся в светлые и удобные классы" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramНародный артист России Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд "Орион"
Народный артист России Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд Орион - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Народный артист России Сергей Гармаш регулярно помогает Херсонщине через фонд "Орион"
Кроме того, фонд привёз гуманитарную помощь в Каховку: вещи, продукты, самое необходимое для жителей прифронтового округа, добавил Сальдо. Он поблагодарил всех, кто остаётся рядом с Херсонщиной и поддерживает родной край в трудное время.
Сергей Гармаш - российский актер театра и кино, родом из Херсона.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьХерсонСергей ГармашВладимир СальдоОбществоНовости культуры
 
 
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