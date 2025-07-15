https://ria.ru/20250715/polsha-2029324467.html

Польша передала Украине очередной пакет военной помощи

Польша передала Украине очередной пакет военной помощи - РИА Новости, 15.07.2025

Польша передала Украине очередной пакет военной помощи

Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский журналистам в Брюсселе. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:06:00+03:00

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2025-07-15T20:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

польша

радослав сикорский

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский журналистам в Брюсселе. "Мы передаем Украине 47-й пакет помощи", - сказал Сикорский. Он не назвал состав и стоимость этой помощи, но отметил, что "последние несколько из них были стоимостью не менее 100 миллионов евро каждый". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html

украина

россия

польша

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украина, россия, польша, радослав сикорский, сергей лавров, нато