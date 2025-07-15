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Польша передала Украине очередной пакет военной помощи - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/polsha-2029324467.html
Польша передала Украине очередной пакет военной помощи
Польша передала Украине очередной пакет военной помощи - РИА Новости, 15.07.2025
Польша передала Украине очередной пакет военной помощи
Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский журналистам в Брюсселе. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:06:00+03:00
2025-07-15T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
радослав сикорский
сергей лавров
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский журналистам в Брюсселе. "Мы передаем Украине 47-й пакет помощи", - сказал Сикорский. Он не назвал состав и стоимость этой помощи, но отметил, что "последние несколько из них были стоимостью не менее 100 миллионов евро каждый". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, польша, радослав сикорский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, НАТО
Польша передала Украине очередной пакет военной помощи

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава передала Украине 47-й транш военной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский журналистам в Брюсселе.
"Мы передаем Украине 47-й пакет помощи", - сказал Сикорский.
Он не назвал состав и стоимость этой помощи, но отметил, что "последние несколько из них были стоимостью не менее 100 миллионов евро каждый".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
14 июля, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаРадослав СикорскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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