https://ria.ru/20250715/pogoda-2029151853.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.07.2025

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:36:00+03:00

2025-07-15T07:36:00+03:00

2025-07-15T11:39:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода