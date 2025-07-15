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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
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07:36 15.07.2025 (обновлено: 11:39 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pogoda-2029151853.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:36:00+03:00
2025-07-15T11:39:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидаются ливни с грозами и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛюди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя
Люди у вестибюля станции московского метрополитена Коньково во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Люди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя
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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 - плюс 27", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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