https://ria.ru/20250715/pogoda-2029151853.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:36:00+03:00
2025-07-15T07:36:00+03:00
2025-07-15T11:39:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 - плюс 27", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидаются ливни с грозами и до плюс 27 градусов