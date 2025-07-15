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В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах - РИА Новости, 15.07.2025
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15:25 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/poezda-2029261057.html
В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах
В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах - РИА Новости, 15.07.2025
В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе "РЖД" Олегу Белозерову с предложением увеличить число детских, семейных вагонов в поездах... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:25:00+03:00
2025-07-15T15:25:00+03:00
россия
владислав даванков
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ржд
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе "РЖД" Олегу Белозерову с предложением увеличить число детских, семейных вагонов в поездах дальнего следования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Анна Скрозникова. "Прошу Вас рассмотреть возможность включения не менее двух семейных вагонов в состав каждого поезда дальнего следования", - сказано в письме. Депутаты считают, что это позволило бы масштабировать уже накопленный положительный опыт и сделать его доступным для значительно более широкого круга пассажиров. Введение такого стандарта, по их словам, обеспечит родителям с детьми повышенный уровень удобства и безопасности в пути, а также станет логичным шагом в развитии клиентоориентированной инфраструктуры железнодорожного транспорта. В документе отмечается, что поддержка семей с детьми и формирование комфортной среды для их передвижения по России — один из приоритетов государственной социальной политики, и железнодорожный транспорт при этом остается основным и наиболее доступным способом перемещения на дальние расстояния для большинства российских семей. Сообщается, что ОАО "РЖД" уже предпринимает шаги в направлении повышения удобства поездок с детьми, в частности, семейные вагоны предусмотрены в поездах "Сапсан" и ряде дневных экспрессов, а также появляются специализированные семейные купе в некоторых составах дальнего следования. Эти нововведения, как уточнили авторы, востребованы и получили положительные отклики со стороны пассажиров, однако на данный момент речь идет лишь о точечных решениях — по имеющимся данным, на всю сеть российских железных дорог приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учётом потребностей семей с детьми, что явно недостаточно для полноценного удовлетворения спроса и создания комфортных условий для всех категорий пассажиров, путешествующих с детьми.
https://ria.ru/20250715/proekt--2029240006.html
https://ria.ru/20250705/gosduma-2027325187.html
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россия, владислав даванков, госдума рф, ржд, общество
Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, РЖД, Общество
В Госдуме предложили увеличить число детских вагонов в поездах

Депутаты Госдумы предложили увеличить число детских вагонов в поездах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе "РЖД" Олегу Белозерову с предложением увеличить число детских, семейных вагонов в поездах дальнего следования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Анна Скрозникова.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность включения не менее двух семейных вагонов в состав каждого поезда дальнего следования", - сказано в письме.
Депутаты считают, что это позволило бы масштабировать уже накопленный положительный опыт и сделать его доступным для значительно более широкого круга пассажиров. Введение такого стандарта, по их словам, обеспечит родителям с детьми повышенный уровень удобства и безопасности в пути, а также станет логичным шагом в развитии клиентоориентированной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
В документе отмечается, что поддержка семей с детьми и формирование комфортной среды для их передвижения по России — один из приоритетов государственной социальной политики, и железнодорожный транспорт при этом остается основным и наиболее доступным способом перемещения на дальние расстояния для большинства российских семей.
Сообщается, что ОАО "РЖД" уже предпринимает шаги в направлении повышения удобства поездок с детьми, в частности, семейные вагоны предусмотрены в поездах "Сапсан" и ряде дневных экспрессов, а также появляются специализированные семейные купе в некоторых составах дальнего следования.
Эти нововведения, как уточнили авторы, востребованы и получили положительные отклики со стороны пассажиров, однако на данный момент речь идет лишь о точечных решениях — по имеющимся данным, на всю сеть российских железных дорог приходится менее 30 вагонов, оборудованных с учётом потребностей семей с детьми, что явно недостаточно для полноценного удовлетворения спроса и создания комфортных условий для всех категорий пассажиров, путешествующих с детьми.
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