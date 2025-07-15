Завершено расследование дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске
СК завершил расследование дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске
© ФСБ РоссииОбвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области во время допроса. Кадр видео
© ФСБ России
Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Запорожской области во время допроса. Кадр видео
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Житель Бердянска рассказал, сколько ему обещали за подрыв машины экс-судьи
7 ноября 2024, 10:33
По ее словам, в зависимости от роли бывший сотрудник органов прокуратуры Украины и его знакомый обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "обучении в целях осуществления террористической деятельности", "террористическом акте с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном орггруппой", "незаконном обороте взрывчатки".
Следствием установлено, что обвиняемые действовали по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины. Так, 30 сентября 2024 года, в день воссоединения Запорожской области с РФ, возле дома по улице Красных Партизан в Бердянске для убийства ранее знакомого им лица, ожидавшего назначения на должность судьи, они разместили под днищем его автомобиля самодельную взрывчатку.
Через пару дней устройство сдетонировало, когда автомобиль находился возле дома потерпевшего. По счастливой случайности в салоне никого не было. В результате преступных действий автомобиль уничтожен, повреждены близлежащие дома и надворные постройки.
Один из фигурантов пытался скрыться на территории Белоруссии, но был задержан. Второй фигурант был задержан на территории Запорожской области. "Фигуранты уголовного дела сообщили, что за совершение указанного преступления им было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - добавила Петренко.