https://ria.ru/20250715/podryv-2029178602.html

Завершено расследование дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске

Завершено расследование дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске - РИА Новости, 15.07.2025

Завершено расследование дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске

Следственный комитет России завершил расследование дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:30:00+03:00

2025-07-15T10:30:00+03:00

2025-07-15T10:30:00+03:00

украина

россия

запорожская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

бердянск

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи по заданию военной разведки Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов прокуратуры Украины и его знакомого… Дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - заявила Петренко. По ее словам, в зависимости от роли бывший сотрудник органов прокуратуры Украины и его знакомый обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "обучении в целях осуществления террористической деятельности", "террористическом акте с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном орггруппой", "незаконном обороте взрывчатки". Следствием установлено, что обвиняемые действовали по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины. Так, 30 сентября 2024 года, в день воссоединения Запорожской области с РФ, возле дома по улице Красных Партизан в Бердянске для убийства ранее знакомого им лица, ожидавшего назначения на должность судьи, они разместили под днищем его автомобиля самодельную взрывчатку. Через пару дней устройство сдетонировало, когда автомобиль находился возле дома потерпевшего. По счастливой случайности в салоне никого не было. В результате преступных действий автомобиль уничтожен, повреждены близлежащие дома и надворные постройки. Один из фигурантов пытался скрыться на территории Белоруссии, но был задержан. Второй фигурант был задержан на территории Запорожской области. "Фигуранты уголовного дела сообщили, что за совершение указанного преступления им было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

украина

россия

запорожская область

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, запорожская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, бердянск