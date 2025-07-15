В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику
Депутат ПМР Сафонов: военные НАТО разработали план нападения на Приднестровье
© Getty Images / Anadolu/Alex NicodimУчения НАТО в Румынии
© Getty Images / Anadolu/Alex Nicodim
Учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.
В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября.
"Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан", — сказал Сафонов.
По мнению депутата, его вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно "окружить регион и вынудить сдаться".
"Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остается территорией мира. Военная альтернатива принесет всем только горе", — отметил депутат.
Конституция Молдавии предполагает нейтралитет страны, но с 1994 года Кишинев сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, ФРГ и Румынии.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.