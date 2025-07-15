https://ria.ru/20250715/pmr--2029179241.html

В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику

В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику - РИА Новости, 15.07.2025

В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику

НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:35:00+03:00

2025-07-15T10:35:00+03:00

2025-07-15T11:51:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. "Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан", — сказал Сафонов.По мнению депутата, его вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно "окружить регион и вынудить сдаться"."Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остается территорией мира. Военная альтернатива принесет всем только горе", — отметил депутат.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250418/moldavija-2012018538.html

https://ria.ru/20250622/ozerov--2024581733.html

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молдавия

румыния

россия

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молдавия, румыния, россия, майя санду, нато, в мире, украина