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В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику - РИА Новости, 15.07.2025
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10:35 15.07.2025 (обновлено: 11:51 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pmr--2029179241.html
В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику
В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику - РИА Новости, 15.07.2025
В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику
НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:35:00+03:00
2025-07-15T11:51:00+03:00
молдавия
румыния
россия
майя санду
нато
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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. "Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан", — сказал Сафонов.По мнению депутата, его вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно "окружить регион и вынудить сдаться"."Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остается территорией мира. Военная альтернатива принесет всем только горе", — отметил депутат.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012018538.html
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молдавия, румыния, россия, майя санду, нато, в мире, украина
Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, НАТО, В мире, Украина
В ПМР рассказали о плане НАТО по нападению на республику

Депутат ПМР Сафонов: военные НАТО разработали план нападения на Приднестровье

© Getty Images / Anadolu/Alex NicodimУчения НАТО в Румынии
Учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Alex Nicodim
Учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. НАТО разработала план нападения на Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что президент Молдавии Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны в случае победы партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в Молдавии в конце сентября.

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"Все это создает основу для ввода западных и румынских контингентов в Молдавию, если иметь в виду возможное вторжение англо-французских войск на юг Украины для взятия Одессы, Николаева и так далее. Здесь лишь один вопрос: есть ли у них всех план нападения на Приднестровье? Несомненно, такой план разработан", — сказал Сафонов.
По мнению депутата, его вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку есть иные замыслы в отношении Приднестровья, а именно "окружить регион и вынудить сдаться".
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"Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле. Так что пусть бывшая Молдавская ССР остается территорией мира. Военная альтернатива принесет всем только горе", — отметил депутат.

Конституция Молдавии предполагает нейтралитет страны, но с 1994 года Кишинев сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, ФРГ и Румынии.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования Советского Союза. Причиной стали опасения, что на волне националистических выступлений страна присоединится к Румынии. В 1992-м, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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