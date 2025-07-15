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В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев

В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев - РИА Новости, 15.07.2025

В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев

Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица "Якутлесресурса", построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:33:00+03:00

2025-07-15T16:33:00+03:00

2025-07-15T16:33:00+03:00

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ЯКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица "Якутлесресурса", построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Восстановление утраченного лесного фонда в Якутии проводится в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". По словам главы минэкологии, в 2024 году по объёмам лесовосстановления (более 204 тысяч гектаров) Якутия заняла первое место в России. Однако при этом 99% использованного посадочного материала завозилось из других регионов, в основном из Красноярского края и Иркутской области. В этом году в регионе подведомственным учреждением минэкологии - ГАУ "Якутлесресурс" завершено строительство трех теплиц с закрытой корневой системой. "В селе Якокит Алданского района введена в строй теплица с мощностью 250 тысяч сеянцев, в селе Сунтар – 100 тысяч. Сегодня в селе Табага состоялось торжественное открытие лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Площадь объекта 100 на 12 метров, мощность составляет до 500 тысяч саженцев в год. Общая мощность всех трех теплиц - 850 тысяч саженцев в год, это позволит проводить компенсационное лесовосстановление на площади около 400 гектаров ежегодно", - рассказал Перфильев. Как отметил министр, в перспективе здесь намерены выращивать лиственницу, которая занимает до 80% лесов Якутии. "В лесничествах ведется учет лесного фонда для восстановления. Саженцы будут распределены туда, где лес пострадал от пожаров, вредителей леса или вырубки", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241024/sovetnikov-1979570796.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, красноярский край, иркутская область, евгений перфильев