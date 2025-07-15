https://ria.ru/20250715/pitomnik-2029275833.html
В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев
В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев - РИА Новости, 15.07.2025
В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев
Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица "Якутлесресурса", построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:33:00+03:00
2025-07-15T16:33:00+03:00
2025-07-15T16:33:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
красноярский край
иркутская область
евгений перфильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029275152_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b214de87fe3558af196ba787189e494a.jpg
ЯКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица "Якутлесресурса", построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. Восстановление утраченного лесного фонда в Якутии проводится в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". По словам главы минэкологии, в 2024 году по объёмам лесовосстановления (более 204 тысяч гектаров) Якутия заняла первое место в России. Однако при этом 99% использованного посадочного материала завозилось из других регионов, в основном из Красноярского края и Иркутской области. В этом году в регионе подведомственным учреждением минэкологии - ГАУ "Якутлесресурс" завершено строительство трех теплиц с закрытой корневой системой. "В селе Якокит Алданского района введена в строй теплица с мощностью 250 тысяч сеянцев, в селе Сунтар – 100 тысяч. Сегодня в селе Табага состоялось торжественное открытие лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Площадь объекта 100 на 12 метров, мощность составляет до 500 тысяч саженцев в год. Общая мощность всех трех теплиц - 850 тысяч саженцев в год, это позволит проводить компенсационное лесовосстановление на площади около 400 гектаров ежегодно", - рассказал Перфильев. Как отметил министр, в перспективе здесь намерены выращивать лиственницу, которая занимает до 80% лесов Якутии. "В лесничествах ведется учет лесного фонда для восстановления. Саженцы будут распределены туда, где лес пострадал от пожаров, вредителей леса или вырубки", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241024/sovetnikov-1979570796.html
россия
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029275152_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ffd4b9825a24eefed34bb413965806ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, красноярский край, иркутская область, евгений перфильев
Хорошие новости, Общество, Россия, Красноярский край, Иркутская область, Евгений Перфильев
В Якутии открыли лесопитомник на полмиллиона саженцев
В селе Табага в Якутии открыли лесопитомник на 500 тысяч саженцев хвойных пород
ЯКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Лесопитомник на 500 тысяч саженцев открыли в селе Табага в Якутии, это третья по счету теплица "Якутлесресурса", построенная в 2025 году, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
Восстановление утраченного лесного фонда в Якутии проводится в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".
По словам главы минэкологии, в 2024 году по объёмам лесовосстановления (более 204 тысяч гектаров) Якутия заняла первое место в России
. Однако при этом 99% использованного посадочного материала завозилось из других регионов, в основном из Красноярского края
и Иркутской области
. В этом году в регионе подведомственным учреждением минэкологии - ГАУ "Якутлесресурс" завершено строительство трех теплиц с закрытой корневой системой.
"В селе Якокит Алданского района
введена в строй теплица с мощностью 250 тысяч сеянцев, в селе Сунтар – 100 тысяч. Сегодня в селе Табага состоялось торжественное открытие лесопитомника для выращивания сеянцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой. Площадь объекта 100 на 12 метров, мощность составляет до 500 тысяч саженцев в год. Общая мощность всех трех теплиц - 850 тысяч саженцев в год, это позволит проводить компенсационное лесовосстановление на площади около 400 гектаров ежегодно", - рассказал Перфильев
.
Как отметил министр, в перспективе здесь намерены выращивать лиственницу, которая занимает до 80% лесов Якутии.
"В лесничествах ведется учет лесного фонда для восстановления. Саженцы будут распределены туда, где лес пострадал от пожаров, вредителей леса или вырубки", - добавил собеседник агентства.