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Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 15.07.2025 (обновлено: 12:47 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/petrovka-2029210997.html
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:35:00+03:00
2025-07-15T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР.Ведомство во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка в ДНР."Российский триколор и флаг своего полка подняли над населенным пунктом Петровка в ДНР военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, на протяжении двух недель методично выбивал противника из поселка", - говорится в сообщении ведомства.
донецкая народная республика
россия
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Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР
Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР

Российские военные подняли триколор и флаг полка в освобождённой Петровке в ДНР

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР.
Ведомство во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка в ДНР.
"Российский триколор и флаг своего полка подняли над населенным пунктом Петровка в ДНР военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, на протяжении двух недель методично выбивал противника из поселка", - говорится в сообщении ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Петровку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Петровку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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