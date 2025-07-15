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Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:35:00+03:00
2025-07-15T12:35:00+03:00
2025-07-15T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР.Ведомство во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка в ДНР."Российский триколор и флаг своего полка подняли над населенным пунктом Петровка в ДНР военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, на протяжении двух недель методично выбивал противника из поселка", - говорится в сообщении ведомства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029210424_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e68409bce510f8ee7cd66d7a0490b20.jpg
Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР
Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны
2025-07-15T12:35
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР
Российские военные подняли триколор и флаг полка в освобождённой Петровке в ДНР