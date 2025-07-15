https://ria.ru/20250715/petrovka-2029210997.html

Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР

Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

Появились кадры с российским флагом в освобожденной Петровке в ДНР

Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:35:00+03:00

2025-07-15T12:35:00+03:00

2025-07-15T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором в освобожденной Петровке в ДНР.Ведомство во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Петровка в ДНР."Российский триколор и флаг своего полка подняли над населенным пунктом Петровка в ДНР военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Полк, укомплектованный военнослужащими из Забайкальского края, на протяжении двух недель методично выбивал противника из поселка", - говорится в сообщении ведомства.

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны 2025-07-15T12:35 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность