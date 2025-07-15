https://ria.ru/20250715/peskov-2029217508.html

Песков: Украина воспринимает решения США как сигнал к продолжению войны

Песков: Украина воспринимает решения США как сигнал к продолжению войны - РИА Новости, 15.07.2025

Песков: Украина воспринимает решения США как сигнал к продолжению войны

Решения, которые принимается в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:55:00+03:00

2025-07-15T12:55:00+03:00

2025-07-15T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решения, которые принимается в Вашингтоне и в НАТО, воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока же можно однозначно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", - сказал он журналистам. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250715/trump-2029216013.html

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дмитрий песков, дональд трамп, кайя каллас, вашингтон (штат), украина, россия, в мире, нато, евросоюз