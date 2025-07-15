https://ria.ru/20250715/perm-2029266250.html
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке - РИА Новости, 15.07.2025
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке
Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:53:00+03:00
2025-07-15T15:53:00+03:00
2025-07-15T15:53:00+03:00
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа краевого ГУМВД РИА Новости. "По изложенным фактам в отделе полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) управления МВД России по Перми проводится проверка. Установлены все участники происшествия, запрошены медицинские документы и назначена экспертиза", - указали в ведомстве. При этом личность стрелявшего не разглашается. В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20250707/primore-2027583475.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке
Полиция установила человека, попавшего из пневматики в глаз девушке в Перми