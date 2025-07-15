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В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке - РИА Новости, 15.07.2025
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15:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/perm-2029266250.html
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке - РИА Новости, 15.07.2025
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке
Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:53:00+03:00
2025-07-15T15:53:00+03:00
происшествия
пермь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа краевого ГУМВД РИА Новости. "По изложенным фактам в отделе полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) управления МВД России по Перми проводится проверка. Установлены все участники происшествия, запрошены медицинские документы и назначена экспертиза", - указали в ведомстве. При этом личность стрелявшего не разглашается. В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20250707/primore-2027583475.html
пермь
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происшествия, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке

Полиция установила человека, попавшего из пневматики в глаз девушке в Перми

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа краевого ГУМВД РИА Новости.
"По изложенным фактам в отделе полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) управления МВД России по Перми проводится проверка. Установлены все участники происшествия, запрошены медицинские документы и назначена экспертиза", - указали в ведомстве.
При этом личность стрелявшего не разглашается.
В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.
В Находке подросток на парковке выстрелил в глаз 13-летнему мальчику - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику
7 июля, 08:32
 
ПроисшествияПермьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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