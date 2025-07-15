https://ria.ru/20250715/peregovory-2029179114.html

МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса

МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса - РИА Новости, 15.07.2025

МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса

Переговоры являются единственным действенным способом разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:33:00+03:00

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Переговоры являются единственным действенным способом разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной."Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.Дипломат выразил надежду, что все стороны смогут работать вместе для продвижения политического урегулирования украинского кризиса, а также будут и дальше создавать атмосферу, накапливать условия и делать больше для содействия примирению и переговорам.

https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html

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