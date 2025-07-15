Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 15.07.2025 (обновлено: 10:46 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/peregovory-2029179114.html
МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса
МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса - РИА Новости, 15.07.2025
МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса
Переговоры являются единственным действенным способом разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:33:00+03:00
2025-07-15T10:46:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Переговоры являются единственным действенным способом разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной."Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.Дипломат выразил надежду, что все стороны смогут работать вместе для продвижения политического урегулирования украинского кризиса, а также будут и дальше создавать атмосферу, накапливать условия и делать больше для содействия примирению и переговорам.
https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, мид кнр
В мире, США, Россия, Украина, МИД КНР
МИД КНР назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса

МИД КНР: переговоры являются единственным решением конфликта на Украине

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Переговоры являются единственным действенным способом разрешения украинского кризиса, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
"Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым способом урегулирования украинского кризиса", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.
Дипломат выразил надежду, что все стороны смогут работать вместе для продвижения политического урегулирования украинского кризиса, а также будут и дальше создавать атмосферу, накапливать условия и делать больше для содействия примирению и переговорам.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Китай выступил против односторонних санкций США против России
10:43
 
В миреСШАРоссияУкраинаМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала