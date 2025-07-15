В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей"
Абрамян: Пашинян хочет контролировать голоса сотрудников "Электросетей Армении"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из целей, которую преследует премьер-министр Армении Никол Пашинян, национализируя компанию "Электросети Армении", это возможность взять под контроль голоса ее сотрудников на будущих выборах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Мотивация, основная его (Пашиняна) цель – это голоса его компании, которую национализируют, в которую пока назначили своего управляющего. Основная цель этих людей – голоса", - сказал Абрамян, отметив, что в "Электросетях Армении" работают несколько тысяч человек.
Всего в структурах бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении работают около 10 тысяч человек, к которым надо прибавить членов их семей, добавил собеседник агентства. "Всех пугает, чтобы они голосовали за него (Пашиняна - ред.)", - заявил Абрамян. Кроме того, Пашинян ставит целью нейтрализацию Карапетяна, который потенциально мог бы повлиять на парламентские выборы в Армении в 2026 году, считает Абрамян. По его словам, если бы целью его действий была национализация стратегического предприятия, он должен был пригласить Карапетяна и убедить его продать "Электросети Армении" государству.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
* запрещена в РФ как экстремистская