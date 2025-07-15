Рейтинг@Mail.ru
В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей" - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029269930.html
В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей"
В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей" - РИА Новости, 15.07.2025
В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей"
Одна из целей, которую преследует премьер-министр Армении Никол Пашинян, национализируя компанию "Электросети Армении", это возможность взять под контроль... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:11:00+03:00
2025-07-15T16:11:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
ара абрамян
электросети армении
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из целей, которую преследует премьер-министр Армении Никол Пашинян, национализируя компанию "Электросети Армении", это возможность взять под контроль голоса ее сотрудников на будущих выборах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Мотивация, основная его (Пашиняна) цель – это голоса его компании, которую национализируют, в которую пока назначили своего управляющего. Основная цель этих людей – голоса", - сказал Абрамян, отметив, что в "Электросетях Армении" работают несколько тысяч человек. Всего в структурах бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении работают около 10 тысяч человек, к которым надо прибавить членов их семей, добавил собеседник агентства. "Всех пугает, чтобы они голосовали за него (Пашиняна - ред.)", - заявил Абрамян. Кроме того, Пашинян ставит целью нейтрализацию Карапетяна, который потенциально мог бы повлиять на парламентские выборы в Армении в 2026 году, считает Абрамян. По его словам, если бы целью его действий была национализация стратегического предприятия, он должен был пригласить Карапетяна и убедить его продать "Электросети Армении" государству. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении". Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250711/pashinyan-2028562009.html
https://ria.ru/20250711/armenija-2028694291.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_fc1edad20cf5ab13ec23778e3382db7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, ара абрамян, электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Ара Абрамян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В Союзе армян России назвали цель Пашиняна в национализации "Электросетей"

Абрамян: Пашинян хочет контролировать голоса сотрудников "Электросетей Армении"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из целей, которую преследует премьер-министр Армении Никол Пашинян, национализируя компанию "Электросети Армении", это возможность взять под контроль голоса ее сотрудников на будущих выборах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Мотивация, основная его (Пашиняна) цель – это голоса его компании, которую национализируют, в которую пока назначили своего управляющего. Основная цель этих людей – голоса", - сказал Абрамян, отметив, что в "Электросетях Армении" работают несколько тысяч человек.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Пашинян стал инструментом внешнего влияния, считает историк
11 июля, 14:20
Всего в структурах бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении работают около 10 тысяч человек, к которым надо прибавить членов их семей, добавил собеседник агентства. "Всех пугает, чтобы они голосовали за него (Пашиняна - ред.)", - заявил Абрамян. Кроме того, Пашинян ставит целью нейтрализацию Карапетяна, который потенциально мог бы повлиять на парламентские выборы в Армении в 2026 году, считает Абрамян. По его словам, если бы целью его действий была национализация стратегического предприятия, он должен был пригласить Карапетяна и убедить его продать "Электросети Армении" государству.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим компании "Электросети Армении".
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Во Франции объяснили гонения властей на ААЦ паникой режима Пашиняна
11 июля, 22:25
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАра АбрамянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала