Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России
Абрамян: Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян.
"Я знаю, что он переговоры ведет среди людей, кто будет католикосом. Ходит туда, уговаривает: "Выступайте против (руководства церкви. — Прим. ред.), вам все сделают", — сказал он.
По его мнению, у Пашиняна ничего не получится, так как церковь сильна.
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"Католикосу какие-то обвинения (предъявляет Пашинян. — Прим. ред.). Это не его дело. Кто такой католикос? Это выборный человек. Тебе есть что сказать? Сказал, а они сами решат. "Я сам лично буду возглавлять". Это вызывает у всех армян недопонимание", — пояснил собеседник агентства.
Премьером движет опасение, что церковь на выборах консолидирует настроенных против него избирателей, добавил Абрамян.
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Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.