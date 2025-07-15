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Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России - РИА Новости, 15.07.2025
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Религия
 
12:22 15.07.2025 (обновлено: 13:47 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029208255.html
Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России
Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России - РИА Новости, 15.07.2025
Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:22:00+03:00
2025-07-15T13:47:00+03:00
религия
армения
россия
ереван
ара абрамян
никол пашинян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян."Я знаю, что он переговоры ведет среди людей, кто будет католикосом. Ходит туда, уговаривает: "Выступайте против (руководства церкви. — Прим. ред.), вам все сделают", — сказал он.По его мнению, у Пашиняна ничего не получится, так как церковь сильна.&quot;Католикосу какие-то обвинения (предъявляет Пашинян. — Прим. ред.). Это не его дело. Кто такой католикос? Это выборный человек. Тебе есть что сказать? Сказал, а они сами решат. &quot;Я сам лично буду возглавлять&quot;. Это вызывает у всех армян недопонимание&quot;, — пояснил собеседник агентства.Премьером движет опасение, что церковь на выборах консолидирует настроенных против него избирателей, добавил Абрамян.Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250715/armeniya-2029038887.html
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армения, россия, ереван, ара абрамян, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Ереван, Ара Абрамян, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России

Абрамян: Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян.
"Я знаю, что он переговоры ведет среди людей, кто будет католикосом. Ходит туда, уговаривает: "Выступайте против (руководства церкви. — Прим. ред.), вам все сделают", — сказал он.
Племянник арестованного владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна Нарек выступает во время акции в поддержку бизнесмена - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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По его мнению, у Пашиняна ничего не получится, так как церковь сильна.
«

"Католикосу какие-то обвинения (предъявляет Пашинян. — Прим. ред.). Это не его дело. Кто такой католикос? Это выборный человек. Тебе есть что сказать? Сказал, а они сами решат. "Я сам лично буду возглавлять". Это вызывает у всех армян недопонимание", — пояснил собеседник агентства.

Премьером движет опасение, что церковь на выборах консолидирует настроенных против него избирателей, добавил Абрамян.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету
8 июля, 10:55
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие
7 июля, 11:29
 
РелигияАрменияРоссияЕреванАра АбрамянНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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