https://ria.ru/20250715/pashinyan-2029208255.html

Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России

Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России - РИА Новости, 15.07.2025

Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса, заявил глава Союза армян России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:22:00+03:00

2025-07-15T12:22:00+03:00

2025-07-15T13:47:00+03:00

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армения

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ищет кандидатуру нового католикоса вместо Гарегина II, заявил РИА Новости председатель Союза армян России Ара Абрамян."Я знаю, что он переговоры ведет среди людей, кто будет католикосом. Ходит туда, уговаривает: "Выступайте против (руководства церкви. — Прим. ред.), вам все сделают", — сказал он.По его мнению, у Пашиняна ничего не получится, так как церковь сильна."Католикосу какие-то обвинения (предъявляет Пашинян. — Прим. ред.). Это не его дело. Кто такой католикос? Это выборный человек. Тебе есть что сказать? Сказал, а они сами решат. "Я сам лично буду возглавлять". Это вызывает у всех армян недопонимание", — пояснил собеседник агентства.Премьером движет опасение, что церковь на выборах консолидирует настроенных против него избирателей, добавил Абрамян.Пашинян против ААЦ

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https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250708/biznesmen-2027844751.html

https://ria.ru/20250707/adzhapakhyan-2027621472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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