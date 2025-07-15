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Экс-глава СНБ: Пашинян не отказался от идеи захвата Армянской церкви - РИА Новости, 15.07.2025
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22:37 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pashinjane-2029338951.html
Экс-глава СНБ: Пашинян не отказался от идеи захвата Армянской церкви
Экс-глава СНБ: Пашинян не отказался от идеи захвата Армянской церкви - РИА Новости, 15.07.2025
Экс-глава СНБ: Пашинян не отказался от идеи захвата Армянской церкви
Армянский премьер Никол Пашинян не отказался от идеи "захвата" Армянской апостольской церкви, он ждет удобного момента, заявил журналистам бывший директор... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:37:00+03:00
2025-07-15T22:37:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
артур ванецян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
в мире
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян не отказался от идеи "захвата" Армянской апостольской церкви, он ждет удобного момента, заявил журналистам бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. "Зная Никола Пашиняна, уверен, что он ничего не забыл, ни от чего не отказался, в том числе от захвата церкви. Поверьте, наступит момент, когда он поймет, что это подходящий день и организует шоу, попытается захватить патриаршую резиденцию и он возглавит этот "поход", демонстрируя, что якобы борется не против церкви, а против конкретных лиц", - отметил Ванецян. По его словам, церковь пользуется самым большим авторитетом в Армении. "Пашинян пытается, дискредитируя церковь, создать ситуацию, при которой не будет авторитетов, не будет красных линий, он может переступить через все красные линии", - сказал Ванецян. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
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армения, ереван, никол пашинян, артур ванецян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Артур Ванецян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
Экс-глава СНБ: Пашинян не отказался от идеи захвата Армянской церкви

Ванецян: Пашинян ждет удобного момента для захвата Армянской апостольской церкви

© Sputnik | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян не отказался от идеи "захвата" Армянской апостольской церкви, он ждет удобного момента, заявил журналистам бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.
"Зная Никола Пашиняна, уверен, что он ничего не забыл, ни от чего не отказался, в том числе от захвата церкви. Поверьте, наступит момент, когда он поймет, что это подходящий день и организует шоу, попытается захватить патриаршую резиденцию и он возглавит этот "поход", демонстрируя, что якобы борется не против церкви, а против конкретных лиц", - отметил Ванецян.
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По его словам, церковь пользуется самым большим авторитетом в Армении.
"Пашинян пытается, дискредитируя церковь, создать ситуацию, при которой не будет авторитетов, не будет красных линий, он может переступить через все красные линии", - сказал Ванецян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияЕреванНикол ПашинянАртур ВанецянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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