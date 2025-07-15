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Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
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18:23 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/partija-2029309638.html
Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт
Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт
Правящая молдавская партия "Действие и солидарность" (ПДС) спровоцировала всеобщую забастовку адвокатов, в спешке приняв поправки в закон "Об адвокатуре",... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:23:00+03:00
2025-07-15T18:23:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая молдавская партия "Действие и солидарность" (ПДС) спровоцировала всеобщую забастовку адвокатов, в спешке приняв поправки в закон "Об адвокатуре", которые нарушают устоявшиеся правила, считает бывший глава конституционного суда Молдавии Александр Тэнасе. Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру", подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством ПДС на фоне завершения мандата действующего состава парламента. "Правящая партия рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в закон "Об адвокатуре". Изменения были приняты без консультаций с профессиональным сообществом, нарушая принципы взаимодействия власти с либеральными профессиями. Существуют четкие правила: никаких решений о нас без нас. Процесс принятия закона был нетранспарентным и лишенным легитимности", - сказал Тэнасе журналистам. По словам бывшего главы КС, инициатива была выдвинута депутатом, который не имеет авторитета в правовой среде. В течение одного дня она была рассмотрена парламентскими комиссиями, а также вынесена на голосование на заседании парламента, уточнил Тэнасе. Последствия таких действий коснутся всей партии, а не только авторов законопроекта, отметил экс-глава конституционного суда. 5 тысяч адвокатов, их семьи, стажеры вряд ли захотят голосовать за ПДС после таких решений, добавил Тэнасе. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250713/moldavija-2028871933.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
Власти Молдавии спровоцировали забастовку адвокатов, считает эксперт

Тэнасе: правящая партия в Молдавии спровоцировала всеобщую забастовку адвокатов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая молдавская партия "Действие и солидарность" (ПДС) спровоцировала всеобщую забастовку адвокатов, в спешке приняв поправки в закон "Об адвокатуре", которые нарушают устоявшиеся правила, считает бывший глава конституционного суда Молдавии Александр Тэнасе.
Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру", подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством ПДС на фоне завершения мандата действующего состава парламента.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом
13 июля, 15:26
"Правящая партия рискует серьезными политическими последствиями из-за внесенных в ускоренном порядке поправок в закон "Об адвокатуре". Изменения были приняты без консультаций с профессиональным сообществом, нарушая принципы взаимодействия власти с либеральными профессиями. Существуют четкие правила: никаких решений о нас без нас. Процесс принятия закона был нетранспарентным и лишенным легитимности", - сказал Тэнасе журналистам.
По словам бывшего главы КС, инициатива была выдвинута депутатом, который не имеет авторитета в правовой среде. В течение одного дня она была рассмотрена парламентскими комиссиями, а также вынесена на голосование на заседании парламента, уточнил Тэнасе. Последствия таких действий коснутся всей партии, а не только авторов законопроекта, отметил экс-глава конституционного суда. 5 тысяч адвокатов, их семьи, стажеры вряд ли захотят голосовать за ПДС после таких решений, добавил Тэнасе.
Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе. 3 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Молдавии оппозиция вышла на митинг у здания парламента в поддержку Гуцул
3 июля, 10:03
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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