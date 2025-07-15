https://ria.ru/20250715/park-2029753871.html

Два парка благоустроят на севере Москвы

Два парка благоустроят на севере Москвы - РИА Новости, 17.07.2025

Два парка благоустроят на севере Москвы

Два парка благоустроят в районах Аэропорт и Ховрино на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-15T12:40:00+03:00

2025-07-15T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два парка благоустроят в районах Аэропорт и Ховрино на севере Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства. "В районе Аэропорт благоустроят территорию Головановского парка, а в Ховрине приведут в порядок народный парк. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Там появятся игровые комплексы, качели, карусели и другая инфраструктура. На детской площадке в Головановском парке заменят покрытие и установят два игровых комплекса с горкой, лесенкой и другими элементами. Здесь также появится песочница, карусели, качели, батут и качалки на пружине. Для малышей установят развивающую тактильную панель", - говорится в сообщении. Отмечается, что в районе Аэропорт в этом году приведут в порядок восемь дворовых территорий в 1-м Амбулаторном проезде, на Ленинградском проспекте, улицах Красноармейской и Черняховского. "В центральной части народного парка в Ховрине появится большое игровое пространство для детей разных возрастов. В нем разместят многоуровневые комплексы в виде домов и паровоза с горками, батуты, балансиры, качели и карусели. Родители смогут отдохнуть или почитать книгу на полукруглых лавочках и удобных круглых скамейках", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250711/park-2028569746.html

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