https://ria.ru/20250715/orban-2029322763.html

Орбан заявил о беззаконии на Украине

Орбан заявил о беззаконии на Украине - РИА Новости, 15.07.2025

Орбан заявил о беззаконии на Украине

Убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее в стране беззаконие и доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз, заявил... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:54:00+03:00

2025-07-15T19:54:00+03:00

2025-07-15T19:54:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Убийство украинскими военкомами закарпатского венгра иллюстрирует царящее в стране беззаконие и доказывает, что Украина не может вступить в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Весь Карпатский бассейн был потрясен кадрами, доказывающими, что наш соотечественник Йожеф Шебештьен был забит до смерти лицами, называемыми военкомами, во время принудительной мобилизации. Ничто не дает ни одному государству права на такую жестокость, с которой Украина обошлась с Йожефом Шебештьеном. Его судьба наглядно иллюстрирует условия жизни на Украине, контролируемое государством беззаконие и полное отсутствие безопасности", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, этот случай "разоблачает хвалебные гимны в адрес Зеленского со стороны Брюсселя и доказывает, почему Украина не может быть членом Евросоюза". "Йожеф Шебештьен не только украинец, но и венгр, а значит, гражданин ЕС. Сегодня в Брюсселе венгерское правительство инициировало немедленное включение в санкционный список за нарушение прав человека украинского руководства, ответственного за смерть гражданина Венгрии Йожефа Шебештьена. ЕС уже неоднократно применял эту практику в отношении других стран. Брюсселю пора встать на защиту не только украинской власти, но и украинского народа, а также венгров Закарпатья", - подчеркнул венгерский премьер. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250612/orban-2022397038.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины