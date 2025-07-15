В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Гладков: опасность атаки БПЛА отменили в Белгородской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщение об объявлении сигнала опасности появилось в Telegram-канале главы региона в 11.04 мск, спустя 5 часов 45 минут тревогу отменили.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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