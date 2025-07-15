https://ria.ru/20250715/opasnost-2029178405.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:29:00+03:00
2025-07-15T10:29:00+03:00
2025-07-15T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Оперштаб Курской области сообщил о ракетной опасности