https://ria.ru/20250715/opasnost-2029178405.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:29:00+03:00

2025-07-15T10:29:00+03:00

2025-07-15T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины