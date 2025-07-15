https://ria.ru/20250715/ogon--2029209150.html

ВС Сирии остановили огонь в Сувейде после соглашения с лидерами друзов

ВС Сирии остановили огонь в Сувейде после соглашения с лидерами друзов - РИА Новости, 15.07.2025

ВС Сирии остановили огонь в Сувейде после соглашения с лидерами друзов

Всем подразделениям сирийской армии в городе Сувейда приказано полностью прекратить огонь после достижения договоренностей между властями и духовными лидерами... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:29:00+03:00

2025-07-15T12:29:00+03:00

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БЕЙРУТ, 15 июл - РИА Новости. Всем подразделениям сирийской армии в городе Сувейда приказано полностью прекратить огонь после достижения договоренностей между властями и духовными лидерами друзов, заявил министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра. "Обращаюсь ко всем подразделениям, действующим в городе Сувейда: мы объявляем о полном прекращении огня после достижения соглашения с уважаемыми жителями и старейшинами города",- написал Абу Касра на официальном канале в соцсети Х. Кроме того, министр дал указания подавлять только источники огня и в случае любого нападения со стороны вооруженных групп, действующих вне закона. Ранее во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. В воскресенье стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250624/fp-2025170870.html

https://ria.ru/20250714/siriya-2028930992.html

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дамаск (город), сирия, в мире