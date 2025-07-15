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Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:53:00+03:00
2025-07-15T00:53:00+03:00
2025-07-15T00:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на шахтерском направлении... Две вооруженные атаки - на енакиевском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о двух пострадавших мирных жителях. За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов