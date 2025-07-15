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При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/obstrel-2029174379.html
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.07.2025
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница
Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:09:00+03:00
2025-07-15T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
брянская область
украина
погарский район
происшествия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, в результате сброса взрывного устройства жилой дом уничтожен полностью. Он отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны. Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам и атакам дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область
украина
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вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, украина, погарский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Брянская область, Украина, Погарский район, Происшествия
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ в селе Случевск под Брянском пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Богомаза, в результате сброса взрывного устройства жилой дом уничтожен полностью. Он отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны.
Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам и атакам дронов.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В ДНР рассказали о пострадавших при атаках ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазБрянская областьУкраинаПогарский районПроисшествия
 
 
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