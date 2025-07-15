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При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.07.2025
При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница
Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:09:00+03:00
2025-07-15T10:09:00+03:00
2025-07-15T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр богомаз
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Богомаза, в результате сброса взрывного устройства жилой дом уничтожен полностью. Он отметил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны. Погарский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам и атакам дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, александр богомаз, брянская область, украина, погарский район, происшествия
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При украинском обстреле в Брянской области пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ в селе Случевск под Брянском пострадала мирная жительница