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НАТО считает, что Европа найдет деньги на оплату оружия для Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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19:35 15.07.2025 (обновлено: 19:37 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/nato-2029320761.html
НАТО считает, что Европа найдет деньги на оплату оружия для Украины
НАТО считает, что Европа найдет деньги на оплату оружия для Украины - РИА Новости, 15.07.2025
НАТО считает, что Европа найдет деньги на оплату оружия для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:35:00+03:00
2025-07-15T19:37:00+03:00
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины."Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", - сказал он по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса.Генсек также подчеркнул, что в случае введения США вторичных санкций в отношении России, пострадают Индия, Китай и Бразилия. "Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента Владимира Путина начать серьезные переговоры", - пояснил он свою мысль.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. считает, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
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в мире, европа, украина, нато, россия, дональд трамп, марк рютте, владимир путин
В мире, Европа, Украина, НАТО, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Владимир Путин
НАТО считает, что Европа найдет деньги на оплату оружия для Украины

Генсек НАТО Рютте: ЕС найдет деньги на оплату американского оружия для Украины

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды на заводе боеприпасов
Снаряды на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды на заводе боеприпасов. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины.
"Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", - сказал он по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ назвали оружие, которое Трамп отказался передавать Украине
Вчера, 08:24
Генсек также подчеркнул, что в случае введения США вторичных санкций в отношении России, пострадают Индия, Китай и Бразилия. "Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента Владимира Путина начать серьезные переговоры", - пояснил он свою мысль.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. считает, что Европа "найдет деньги" на оплату американского оружия для Украины
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине
Вчера, 09:02
 
В миреЕвропаУкраинаНАТОРоссияДональд ТрампМарк РюттеВладимир Путин
 
 
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