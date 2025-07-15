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Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2025
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00:07 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/nalog-2029127746.html
Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ
Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2025
Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ
Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:07:00+03:00
2025-07-15T00:07:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. "Не позднее 30 апреля 2025 года некоторые категории налогоплательщиков были обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Сегодня – 15 июля – крайний срок для уплаты налога по той декларации", - рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. С 16 июля 2025 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начислены пени, добавила она. Так, уплатить налоги обязаны, например, отдельные продавцы недвижимого имущества, некоторые арендодатели, а также граждане, получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, отмечает Мемрук. Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%. "НДФЛ можно оплатить онлайн. С помощью электронных сервисов ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - также напомнила эксперт.
https://ria.ru/20250707/tuneyadstvo-2027653551.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ

Россияне, подавшие декларацию по форме 3-НДФЛ, должны до 15 июля уплатить налог

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога.
В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ.
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"Не позднее 30 апреля 2025 года некоторые категории налогоплательщиков были обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Сегодня – 15 июля – крайний срок для уплаты налога по той декларации", - рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.
С 16 июля 2025 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начислены пени, добавила она.
Так, уплатить налоги обязаны, например, отдельные продавцы недвижимого имущества, некоторые арендодатели, а также граждане, получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, отмечает Мемрук.
Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%.
"НДФЛ можно оплатить онлайн. С помощью электронных сервисов ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - также напомнила эксперт.
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