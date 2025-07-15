https://ria.ru/20250715/nalog-2029127746.html

Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ

Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2025

Россиянам напомнили о сроках уплаты налога по 3-НДФЛ

Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T00:07:00+03:00

2025-07-15T00:07:00+03:00

2025-07-15T00:07:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане, которые подали в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2024 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога. В большинстве случаев подоходный налог в России удерживают налоговые агенты, и россиянам не нужно подавать декларации. Например, при выплате зарплаты налог исчисляет и удерживает работодатель. Отчитываться о доходах необходимо только в тех случаях, когда возникает доход, попадающий под налогообложение, и налогоплательщик сам его рассчитывает и уплачивает НДФЛ. "Не позднее 30 апреля 2025 года некоторые категории налогоплательщиков были обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Сегодня – 15 июля – крайний срок для уплаты налога по той декларации", - рассказала РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук. С 16 июля 2025 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начислены пени, добавила она. Так, уплатить налоги обязаны, например, отдельные продавцы недвижимого имущества, некоторые арендодатели, а также граждане, получившие облагаемое имущество в дар от постороннего лица, отмечает Мемрук. Подоходный налог с доходов, полученных в 2024 году, взимается по ставке 13%, а если общая сумма доходов превысила за год пять миллионов рублей – превышение облагается по ставке 15%. "НДФЛ можно оплатить онлайн. С помощью электронных сервисов ФНС России "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", - также напомнила эксперт.

https://ria.ru/20250707/tuneyadstvo-2027653551.html

https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)