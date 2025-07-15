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Начальника управления мэрии Нижневартовска по экологии отправили в СИЗО
Начальника управления мэрии Нижневартовска по экологии отправили в СИЗО - РИА Новости, 15.07.2025
Начальника управления мэрии Нижневартовска по экологии отправили в СИЗО
Нижневартовский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 5 августа начальника управления по природопользованию и экологии администрации... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Нижневартовский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе арестовал до 5 августа начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Олега Попенко по делу о превышении полномочий, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. Во вторник окружное управление СК РФ уточняло, что начальника управления по природопользованию и экологии мэрии Нижневартовска задержали по делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, являясь председателем комиссии по приемке выполненных работ по рекультивации городского полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления, фигурант в рамках муниципального контракта подписал документы о выполненных работах. Однако часть из них не соответствовала требованиям проектной документации и не была сделана. Общий ущерб с учетом невыполненных подрядчиком работ и работ, выполненных им не в полном объеме, составил более 166 миллионов рублей, отмечали следователи. "Нижневартовским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении Олега Попенко, занимающего должность начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска… Судом вынесено постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа", – говорится в сообщении. В суде добавили, что чиновнику вменяется статья о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
https://ria.ru/20250712/omsk-2028747840.html
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происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальника управления мэрии Нижневартовска по экологии отправили в СИЗО
Начальника управления мэрии Нижневартовска по экологии Попенко отправили в СИЗО