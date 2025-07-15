Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/mvd-2029339749.html
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами - РИА Новости, 15.07.2025
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами
Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:53:00+03:00
2025-07-15T22:53:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
мошенничество
мошенники
мессенджеры
мессенджер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e19595d7f8e952fa0079f0a31e15b3a7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более безопасным, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Рекомендации по безопасному использованию мессенджеров: настройте двухфакторную аутентификацию в приложении мессенджера… отключите автозагрузку файлов… отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов)", - говорится в сообщении. Также правоохранители рекомендуют скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и избегать обмена конфиденциальной информацией в чатах. "С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250715/mvd-2029139907.html
https://ria.ru/20250710/politsiya-2028270332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_a557d0f10b67daa16db8a6bd1c2003d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, мошенники, мессенджеры, мессенджер, смартфон, смартфоны
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, мошенники, Мессенджеры, Мессенджер, смартфон, Смартфоны
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами

В МВД посоветовали включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах

© Pixabay / Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более безопасным, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Рекомендации по безопасному использованию мессенджеров: настройте двухфакторную аутентификацию в приложении мессенджера… отключите автозагрузку файлов… отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов)", - говорится в сообщении.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества
Вчера, 04:03
Также правоохранители рекомендуют скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и избегать обмена конфиденциальной информацией в чатах.
"С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их", - заключили в ведомстве.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В МВД рассказали, в каком случае полицейский может позвонить гражданину
10 июля, 08:20
 
ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияМошенничествомошенникиМессенджерыМессенджерсмартфонСмартфоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала