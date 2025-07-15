https://ria.ru/20250715/mvd-2029339749.html
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами - РИА Новости, 15.07.2025
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами
Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:53:00+03:00
2025-07-15T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более безопасным, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Рекомендации по безопасному использованию мессенджеров: настройте двухфакторную аутентификацию в приложении мессенджера… отключите автозагрузку файлов… отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов)", - говорится в сообщении. Также правоохранители рекомендуют скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и избегать обмена конфиденциальной информацией в чатах. "С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250715/mvd-2029139907.html
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенничество, мошенники, мессенджеры, мессенджер, смартфон, смартфоны
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Мошенничество, мошенники, Мессенджеры, Мессенджер, смартфон, Смартфоны
В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами
В МВД посоветовали включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах