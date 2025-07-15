https://ria.ru/20250715/mvd-2029139907.html

МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 15.07.2025

МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги",... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:03:00+03:00

2025-07-15T04:03:00+03:00

2025-07-15T04:03:00+03:00

общество

единый государственный экзамен (егэ)

мошенничество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги", говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Аферисты обещают абитуриентам "высокие шансы" поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта "Госуслуги", - говорится в материалах. Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента "вообще никуда не примут".

https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, единый государственный экзамен (егэ), мошенничество