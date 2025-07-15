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МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 15.07.2025
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04:03 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/mvd-2029139907.html
МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества
МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества - РИА Новости, 15.07.2025
МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества
Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги",... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:03:00+03:00
2025-07-15T04:03:00+03:00
общество
единый государственный экзамен (егэ)
мошенничество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги", говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Аферисты обещают абитуриентам "высокие шансы" поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта "Госуслуги", - говорится в материалах. Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента "вообще никуда не примут".
https://ria.ru/20250706/moshenniki--2027473224.html
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7 495 645-6601
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общество, единый государственный экзамен (егэ), мошенничество
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Мошенничество
МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники под предлогом поступления крадут аккаунты Госуслуг у абитуриентов

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале "Госуслуги", говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Аферисты обещают абитуриентам "высокие шансы" поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта "Госуслуги", - говорится в материалах.
Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента "вообще никуда не примут".
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ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Мошенничество
 
 
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