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В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука - РИА Новости, 15.07.2025
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23:48 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/mozhajsk-2029343923.html
В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука
В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука - РИА Новости, 15.07.2025
В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука
Найдены тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома в подмосковном Можайске, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-служба ГСУ СК России РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:48:00+03:00
2025-07-15T23:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
можайск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Найдены тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома в подмосковном Можайске, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, 14 июля в подвале частного дома, расположенного в деревне Полуэктово, были обнаружены тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук оказывал им помощь. "В муниципальном округе Руза возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек, один из которых подросток. Следователем следственного отдела по городу Можайск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их 15-летнего внука", - говорится в сообщении. По предварительным данным, смерть пострадавших могла наступить от отравления парами мастики при проведении ремонтных работ в подвале, добавляет прокуратура Московской области. Пресс-служба столичного главка СК отметила, что следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ, допрошены родственники погибших, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
https://ria.ru/20250404/telo-2009275038.html
московская область (подмосковье)
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россия
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происшествия, московская область (подмосковье), можайск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Можайск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Можайске нашли тела пожилой пары и их внука

СК: в Можайске нашли тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Найдены тела пожилой пары и их внука в подвале частного дома в подмосковном Можайске, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным следствия, 14 июля в подвале частного дома, расположенного в деревне Полуэктово, были обнаружены тела пожилой семейной пары и их внука без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук оказывал им помощь.
"В муниципальном округе Руза возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек, один из которых подросток. Следователем следственного отдела по городу Можайск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и женщины, а также их 15-летнего внука", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, смерть пострадавших могла наступить от отравления парами мастики при проведении ремонтных работ в подвале, добавляет прокуратура Московской области.
Пресс-служба столичного главка СК отметила, что следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ, допрошены родственники погибших, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МожайскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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