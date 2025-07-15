https://ria.ru/20250715/moskva-2029335181.html

После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек

После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек - РИА Новости, 15.07.2025

После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек

После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек, девять взрослых и один ребенок были доставлены в московские больницы, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:39:00+03:00

2025-07-15T21:39:00+03:00

2025-07-15T22:16:00+03:00

происшествия

москва

первая градская больница

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек, девять взрослых и один ребенок были доставлены в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Во вторник Госавтоинспекция столицы сообщила, что в ДТП с участием двух электробусов пострадали девять человек, в том числе два ребенка. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы отметили, что из-за аварии пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет. "В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. Отмечается, что взрослые были доставлены в ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ №31 имени академика Савельевой, ММКЦ "Коммунарка", Первую градскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в НИИ НДХиТ — Клинику доктора Рошаля. "Пострадавшие в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250712/moskva-2028706758.html

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Обстановка после ДТП с электробусами После ДТП с электробусами в Москве за медпомощью обратились 14 человек, девять взрослых и один ребенок были доставлены в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Пострадавшие в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет", - отмечается в сообщении. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-15T21:39 true PT0M06S

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происшествия, москва, первая градская больница