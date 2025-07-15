https://ria.ru/20250715/moskva-2029330259.html

Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, эвакуировали вертолетом

Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 15.07.2025

Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, эвакуировали вертолетом

Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля, он находится в состоянии средней тяжести, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:40:00+03:00

2025-07-15T20:40:00+03:00

2025-07-15T20:54:00+03:00

происшествия

москва

дтп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы, доставили вертолетом в клинику доктора Рошаля, он находится в состоянии средней тяжести, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Ранее депздрав сообщил, что авария с участием двух электробусов произошла на Профсоюзной улице в Москве, пострадали 11 человек, включая двоих детей, угрозы жизни нет. "Один из пострадавших в ДТП на Профсоюзной - ребенок трех лет в состоянии средней тяжести - был экстренно перевезен в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф. Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250426/dtp-2013630994.html

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происшествия, москва, дтп