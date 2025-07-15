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Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы - РИА Новости, 15.07.2025
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Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы
Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы - РИА Новости, 15.07.2025
Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы
Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:41:00+03:00
2025-07-15T02:41:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, вечером 11 июля трое неизвестных в масках на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio, после этого они напали на водителя авто с газовым баллончиком, избили, похитили из багажника сумку, в которой было 39 Iphone 16, и скрылись с места. "По предварительными данным, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы

На юге Москвы трое в масках напали на машину и похитили 39 телефонов Iphone 16

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, вечером 11 июля трое неизвестных в масках на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio, после этого они напали на водителя авто с газовым баллончиком, избили, похитили из багажника сумку, в которой было 39 Iphone 16, и скрылись с места.
"По предварительными данным, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
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