https://ria.ru/20250715/moskva-2029136427.html

Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы

Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы - РИА Новости, 15.07.2025

Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы

Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:41:00+03:00

2025-07-15T02:41:00+03:00

2025-07-15T02:41:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неизвестные в масках напали на автомобиль на юге Москвы и похитили из багажника 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По предварительным данным, вечером 11 июля трое неизвестных в масках на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio, после этого они напали на водителя авто с газовым баллончиком, избили, похитили из багажника сумку, в которой было 39 Iphone 16, и скрылись с места. "По предварительными данным, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025291678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, москва