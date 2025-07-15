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Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников - РИА Новости, 15.07.2025
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02:20 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/moshenniki-2029135353.html
Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников
Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников - РИА Новости, 15.07.2025
Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников
Руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:20:00+03:00
2025-07-15T02:20:00+03:00
общество
мошенничество
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними проверочный диалог в стиле мошенника, чтобы в будущем защитить их от обмана преступниками. Сидоренко отметила, что сильнее остальных влиянию аферистов подвержены пожилые люди, которым, как правило, не с кем посоветоваться. "Сделайте так: позвоните своим родителям или близким, скажите, что вы попали в беду и вам очень сильно нужны деньги, как говорят обычно мошенники. И посмотрите, как на вас отреагируют родители. Если они сразу скажут "конечно, давай", нужно их успокоить и сказать, что это была проверка", - сказала она. Член СПЧ призвала предупредить пожилых людей о том, что аферисты могут использовать дипфейки - лицо и голос их близкого. Кроме того, Сидоренко порекомендовала для подобных случаев придумать контрольный вопрос. "Спросите у родителей: а какой у нас контрольный вопрос? Давай спросим, а как звали нашу предыдущую собачку, когда день рождения у тети Вали? И как только вы этот контрольный вопрос для себя закрепили, поверьте, вам дипфейки не страшны", - добавила она.
https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html
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общество, мошенничество, россия
Общество, Мошенничество, Россия
Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников

Сидоренко призвала разыграть с близкими диалог, чтобы спасти их от мошенников

© Depositphotos.com / aletiaПожилая женщина работает на ноутбуке
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Depositphotos.com / aletia
Пожилая женщина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними проверочный диалог в стиле мошенника, чтобы в будущем защитить их от обмана преступниками.
Сидоренко отметила, что сильнее остальных влиянию аферистов подвержены пожилые люди, которым, как правило, не с кем посоветоваться.
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"Сделайте так: позвоните своим родителям или близким, скажите, что вы попали в беду и вам очень сильно нужны деньги, как говорят обычно мошенники. И посмотрите, как на вас отреагируют родители. Если они сразу скажут "конечно, давай", нужно их успокоить и сказать, что это была проверка", - сказала она.
Член СПЧ призвала предупредить пожилых людей о том, что аферисты могут использовать дипфейки - лицо и голос их близкого. Кроме того, Сидоренко порекомендовала для подобных случаев придумать контрольный вопрос.
"Спросите у родителей: а какой у нас контрольный вопрос? Давай спросим, а как звали нашу предыдущую собачку, когда день рождения у тети Вали? И как только вы этот контрольный вопрос для себя закрепили, поверьте, вам дипфейки не страшны", - добавила она.
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