https://ria.ru/20250715/moshenniki-2029135353.html

Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников

Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников - РИА Новости, 15.07.2025

Член СПЧ рассказала, как спасти пожилых родственников от мошенников

Руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T02:20:00+03:00

2025-07-15T02:20:00+03:00

2025-07-15T02:20:00+03:00

общество

мошенничество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b3738f5eb451a4edd126e64401a7d40.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко в разговоре с РИА Новости посоветовала россиянам позвонить пожилым родителям и разыграть с ними проверочный диалог в стиле мошенника, чтобы в будущем защитить их от обмана преступниками. Сидоренко отметила, что сильнее остальных влиянию аферистов подвержены пожилые люди, которым, как правило, не с кем посоветоваться. "Сделайте так: позвоните своим родителям или близким, скажите, что вы попали в беду и вам очень сильно нужны деньги, как говорят обычно мошенники. И посмотрите, как на вас отреагируют родители. Если они сразу скажут "конечно, давай", нужно их успокоить и сказать, что это была проверка", - сказала она. Член СПЧ призвала предупредить пожилых людей о том, что аферисты могут использовать дипфейки - лицо и голос их близкого. Кроме того, Сидоренко порекомендовала для подобных случаев придумать контрольный вопрос. "Спросите у родителей: а какой у нас контрольный вопрос? Давай спросим, а как звали нашу предыдущую собачку, когда день рождения у тети Вали? И как только вы этот контрольный вопрос для себя закрепили, поверьте, вам дипфейки не страшны", - добавила она.

https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мошенничество, россия