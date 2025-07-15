https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029318138.html

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию участвовать в выборах единым блоком

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию участвовать в выборах единым блоком - РИА Новости, 15.07.2025

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию участвовать в выборах единым блоком

Все оппозиционные силы Молдавии должны объединиться и участвовать в запланированных на сентябрь парламентских выборах единым блоком, считает бывший молдавский... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:12:00+03:00

2025-07-15T19:12:00+03:00

2025-07-15T19:13:00+03:00

молдавия

василий тарлев

в мире

парламентские выборы в молдавии

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Все оппозиционные силы Молдавии должны объединиться и участвовать в запланированных на сентябрь парламентских выборах единым блоком, считает бывший молдавский премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Ранее гражданская платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут "Будущее Молдовы", Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах. "Я обращаюсь ко всем политическим лидерам, партиям, которые испытывают хоть немного патриотизма по отношению к своему государству и хотят сохранить нашу Молдавию, отложить амбиции, сплетни и групповые интересы, объединиться в единый блок и идти на выборы", - заявил Тарлев журналистам. По словам экс-премьера, это единственный шанс изменить политическую ситуацию в стране. "Сегодня надо объединяться не с точки зрения идеологии, а с точки зрения здравого смысла. Если этого не будет, то можете считать заранее, что Молдавия будет потеряна. Попасть поодиночке в парламент, оказаться в оппозиции и смотреть еще четыре года, как кто-то разрушает страну - нам такие выборы не нужны", - подчеркнул Тарлев. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029290299.html

https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029271251.html

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

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молдавия, василий тарлев, в мире, парламентские выборы в молдавии