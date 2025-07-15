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ЕС ввел санкции против молдавского блока "Победа"
ЕС ввел санкции против молдавского блока "Победа" - РИА Новости, 15.07.2025
ЕС ввел санкции против молдавского блока "Победа"
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:22:00+03:00
2025-07-15T17:22:00+03:00
2025-07-15T17:40:00+03:00
молдавия
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в мире
блок "победа"
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Сообщается, что в ЕС считают фигурантов причастными либо к распространению недостоверной информации, либо к якобы "подрыву демократии" в Молдавии.В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
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молдавия, евросоюз, в мире, блок "победа" , санкции
Молдавия, Евросоюз, В мире, Блок "Победа" , Санкции
ЕС ввел санкции против молдавского блока "Победа"
ЕС ввел санкции против блока "Победа" и семи физлиц за дестабилизацию в Молдавии