https://ria.ru/20250715/moldaviya-2029271251.html

Опрос показал, что жители Молдавии считают важным для политиков и партий

Опрос показал, что жители Молдавии считают важным для политиков и партий - РИА Новости, 15.07.2025

Опрос показал, что жители Молдавии считают важным для политиков и партий

Только 7,1% жителей Молдавии хотят, чтобы партии ставили евроинтеграцию на первое место, таковы результаты соцопроса, представленные компанией ATES Research... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:13:00+03:00

2025-07-15T16:13:00+03:00

2025-07-15T16:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Только 7,1% жителей Молдавии хотят, чтобы партии ставили евроинтеграцию на первое место, таковы результаты соцопроса, представленные компанией ATES Research Group. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) с 2021 года открыто сделали ставку на сближение с Евросоюзом. В 2022 году Молдавии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, а летом 2024 года начались официальные переговоры о вступлении. Чтобы подкрепить этот курс, власти провели референдум, однако убедительной поддержки внутри страны не добились: лишь 46% граждан, голосовавших на территории Молдавии, поддержали евроинтеграцию. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Касательно приоритетов политиков и политических партий, наибольшее значение для избирателей имеют защита интересов простых людей (21,5%), борьба с коррупцией (17,8%) и честность с прозрачностью (15,1%). О необходимости партиям иметь проевропейские взгляды, в самую первую очередь, заявили лишь 7,1% респондентов", - отметила в ходе презентации опроса директор социологической компании ATES Research Group Вероника Атеш. Среди других приоритетных качеств партий граждане отметили опыт в управлении (8,4%), поддержку образования (4,9%) и продвижение христианских и традиционных ценностей (5,3%). В числе основных проблем респонденты назвали бедность, инфляцию и коррупцию. Только 25% заявили, что живут хорошо, более половины оценивают свое экономическое положение как "среднее". При этом 30% выразили оптимизм относительно улучшения уровня жизни в следующем году. Опрос проводился с 28 июня по 7 июля 2025 года среди 1032 респондентов в 332 населенных пунктах страны. Статистическая погрешность составляет 3%. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, мария захарова, евросоюз